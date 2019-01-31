الكشف عن 2.1 طن كوكايين داخل حاوية بإسبانيا في أكبر عملية تهريب منذ 25 سنة

في إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات خلال 25 عاما الماضية، صادرت السلطات الإسبانية والإيطالية حاوية كانت راسية في ميناء جنوة الإيطالي وتخفي 2.1 طنا من الكوكايين.

وقال بيان صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية الخميس 31 يناير/كانون الثاني إنه لم يصرح عما بداخل الحاوية التي كانت قادمة من أمريكا الجنوبية باتجاه ميناء برشلونة.

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هذا وكانت حاوية أخرى (الحاوية هي صندوق معدني كبير يتم من خلاله شحن وتخزين المنتجات) تضم 644 كيلوغراما من المخدرات المخبأة في أكياس قهوة من هندوراس قد صودرت يوم 15 يناير/ كانون الثاني في ميناء ليفورنو، حسبما أعلنت السلطات الإيطالية يوم الأربعاء.

وتضم الشحنتان المصادرتان نحو 2.7 طن من الكوكايين، في أكبر عملية تهريب للمخدرات خلال السنوات الماضية، وفقا للسلطات.

هذا وكانت الشرطة قد ألقت القبض على رجل اتهم بأنه مُستقبِل الشحنة في مدينة برشلونة شمال شرق إسبانيا