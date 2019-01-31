فنزويلا: ترامب يهنئ خوان غوايدو ويقول إن المعركة من أجل الحرية قد بدأت

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو على توليه "التاريخي" للرئاسة. وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إنه أكد له دعم واشنطن المتين لكفاح فنزويلا من اجل استعادة الديموقراطية على حد وصفه.

وأشاد ترامب بمظاهرات المعارضة التي خرجت في العاصمة كاراكاس ضد الرئيس نيكولاس مادورو قائلا إن البلاد شهدت ظاهرات كبيرة ضد مادورو معلنا أن المعركة من اجل الحرية قد بدأت.

وكان رئيس برلمان المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد في خطوة حظيت بتأييد الدول الغربية وعلى رأسها الدول الأوروبية التي حددت الأحد الماضي مهلة 8 أيام للرئيس مادورو حتى يقبل بإجراء انتخابات وإلا فإنها ستعترف بغوايدو رئيسا على فنزويلا وهو ما رفضه مادورو. وكانت واشنطن ودول من أمريكا اللاتينية أول من اعترف بالزعيم الشاب بالإضافة إلى إسرائيل مؤخرا. أما روسيا فقد أدانت الموقف الأمريكي ووصفت ما يجري بمحاولة الانقلاب ضد حكم الرئيس الاشتراكي الذي يحظى حتى الآن بدعم الجيش.