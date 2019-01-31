مع اقتراب موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريطانيا تلغي عطلة البرلمان

أعلنت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم يوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني إنه من المرجح أن يتخلى البرلمان البريطاني عن عطلة مدتها عشرة أيام في فبراير/ شباط مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/ آذار.

وقالت ليدسوم "من المناسب أن أعلم المجلس بأنه ليس هناك خطط في الوقت الراهن ... للاتفاق على مواعيد عطلة فبراير وأن المجلس بالتالي قد يستمر في الانعقاد من أجل إحراز تقدم بشأن الأعمال المهمة المعروضة عليه".

وكان من المقرر أن يأخذ البرلمان عطلة من 14 إلى 25 فبراير شباط وفقا لجدوله الأولي.

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