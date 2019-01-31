شاهد: وجبة طعام لقطط محظوظة في غزة رغم الحصار الخانق

هي قطط مشردة، وكان يفترض بها أن تجوب شوارع غزة، وتنبش القمامة حتى تجد وجبتها، ولكن مجموعة متطوعة من محبي الحيوانات تحاول أن تطعم بعض الحيوانات، مثل القطط والكلاب في القطاع المنسي والمحاصر، برا وبحرا وجوا.

وتقول المتطوعة آمنة السوسي إن مجموعتها تحب الحيوانات، وإنها أرادت تقديم المساعدة لها رغم قلة الموارد، ولو بإمكانات بسيطة، بينما يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة ظروفا اقتصادية خانقة، إذ ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 50%، لذلك فإن إطعام القطط المشردة ليست ضمن أولوية بالنسبة للفلسطينيين هناك. أما لمياء البيومي فتقول إنها تأمل أن توفر مكانا آمنا، لجميع القطط المعذبة في الشوارع.

وفيما تثير هواية المجموعة المتطوعة دهشة الكثيرين، يقول فائز النجار وهو من سكان القطاع، إنه من الجيد العناية بالقطط، ولكنه يأمل أيضا أن يبادر أناس بالعناية بها وبالفقراء، الذين يعيشون أوضاعا بائسة.

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