شاهد: البرلمان الألماني يحي ذكرى الهولوكوست الـ 74

أحيا الخميس البرلمان الألماني ذكرى ضحايا المحرقة "الهولوكوست" الـ 74 وتحرير اليهود في معسكر أوشفيتس الألماني في بولندا. واتخذ البرلمان ملامح حزن على عزف فرقة موسيقية. وراقب البوندستاغ جلسته التذكارية السنوية لضحايا النازية بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وفي خطاب رئيسي، قال المؤرخ والناجي من الهولوكوست شاول فريدلاندر إن معاداة السامية كانت "آفة" تنتشر في كل من أقصى اليمين واليسار. وأضاف أن الهجمات على إسرائيل "وصلت إلى مستوى جديد". وقام فريدلاندر البالغ من العمر 86 عامًا بإلقاء خطابه باللغة الألمانية، وهي اللغة التي تكلم وترعرع بها في براغ في ثلاثينيات القرن العشرين.

يشار إلى أن النازيين الألمان قتلوا نحو ستة ملايين يهودي ومئات الآلاف من الغجر الأوروبيين ومن المعاقين والمثليين جنسيا ومعارضي النظام النازي.

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