شاهد: أمريكي يرتاح لعناق صديقه التمساح

هو ليس تمساح فقط، بل هو صديق مقرب لرجل من بنسلفانيا في الولايات المتحدة، قصة لفتت أنظار الكثيرين، فهذا الرجل يشكر التمساح على صداقته له.

حكاية التمساح والي غريبة، فبحسب جوي هيني، فقد ساعده على تخطي محنته والخروج من الأزمة النفسية التي مر بها.

والي والذي يبلغ وزنه 25 كغ، وطوله حوالي خمسة أقدام، أعاد الأمل إلى حياة صديقه الإنسان، ويقول جوي:"يريحني، تجاوزت محنتي".

جوي كان قد أنقذ والي عندما كان عمره سنة، ليكتشف بعدها أن لهذا التمساح القدرة على مساعدته في تخطي ألمه، حيث كان قد فقد 3 من أسرته وأصدقائه، وقال:"توفي ثلاثة أشخاص من المقربين مني، خلال أسبوع، 2 منهما خلال 24 ساعة".

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وأضاف:"كنت مستلق في أحد الأيام، أتأمل ما أصابني، زحف نحوي، ووضع أسفل رأسه على وجهي".

ويصطحب جوي تمساحه معه في جولاته، سواء إلى المستوصف أو لزيارة أصدقائه.

وألمح إلى أن هذا التمساح يسانده في عاطفيا، كما أنه يستطيع أن يساعد الآخرين، بنفس الأسلوب.

ويعمل جوي على بيع صور لهذا التمساح في أحد المراكز التجارية، ليجمع المال ليساعد طفل مصاب بالتوحد، لرؤية أمه المريضة، حيث يقيم الطفل في ويست فيرجينيا بينما ترقد والدته في مستشفى في أوهايو.

وقال:"يصاب هذا الطفل بالذعر عندما يسافر، لذا سأصطحب والي لرؤيته عله يستطيع تقديم المساعدة".