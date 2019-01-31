شاهد.. أمير قطر يصل إلى الصين في زيارة تستمر يومين

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيه تشيانغ في بكين يوم الخميس.

أمير قطر وصل إلى بكين يوم الأربعاء بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية، بعد زيارته لكوريا الجنوبية، وسينتقل بعدها إلى اليابان في نهاية جولته.

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، قد عقد قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في سيول، يوم الإثنين الماضي، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تقويتها، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي.

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