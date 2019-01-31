شاهد: تنصيب ملك ماليزيا الجديد السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه

توج عبد الله احمد شاه سلطان ولاية باهانج الوسطى كملك ماليزيا السادس عشر اليوم الخميس بعد ما يقرب من شهر من التنازل المفاجئ للسلطان محمد الخامس.

وأدى السلطان عبد الله، 59 عاما، الذي ارتدى حلة ملكية زرقاء، اليمين الدستورية في حفل بثه التلفزيون الماليزي اليوم الخميس في القصر الوطني حضره العشرات من الشخصيات البارزة.

ويتناوب تسعة من حكام الولايات على ملك البلاد في فترة ولاية تمتد لخمس سنوات في نظام فريد من نوعه في العالم.

وتنحى الملك محمد الخامس من عرش ماليزيا بعد عامين فقط من توليه العرش وهي المرة الأولى التي يتخلى فيها ملك ماليزي عن منصبه قبل استكمال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات. لم يتم تقديم أي سبب للاستقالة. وتتناوب الأسر الملكية التسع في البلاد على توفير ملك يتم اختياره من خلال التصويت في مجلس الحكام.

وتخضع ماليزيا لنظام ملكي دستوري ويزاول الملك دورًا احتفاليًا إلى حد كبير، بما في ذلك دور خادم الإسلام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

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