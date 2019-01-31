شاهد: تايلاند تستخدم طائرات "الدرون" لتحسين جودة الهواء وتخفيض نسبة التلوث

لجأت السلطات التايلاندية إلى استخدام أسطول من الطائرات بدون طيار (درون) والشاحنات والطائرات الصغيرة لرش المياه في العاصمة بانكوك في محاولة للحد من الغبار والتلوث المنتشر في الهواء. ودعا حاكم بانكوك منتقدي الحكومة لتبادل الأفكار لتحسين نوعية الهواء. وأجبرت المستويات المرتفعة لتلوث الهواء مدارس المدينة على إغلاق أبوابها الأربعاء، فيما أوصت وزارة الصحة العامة بعدم ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقال حاكم بانكوك، الجنرال أساون كوانمووانغ، إن طائرات الدرون ليست حلا طويل الأمد، لكنها تشكل إسهاما في الجهود الرامية للحد من التلوث. كما دعا أساون الخبراء والأكاديميين من القطاع الخاص إلى تبادل الأفكار بقوله "هم على دراية بهذه المسألة، لا تقدموا خبراتكم للآخرين، أخبروني".