شاهد.. فهد يعض 4 قرويين في الهند ويطارد آخرين

قال حارس غابة إن فهدا خرج الى منطقة سكنية في شمال الهند يوم الخميس وأصاب 4 اشخاص على الاقل قبل أن يتم حجزه في غرفة.

كولدب كومار قال:"مجموعة من حراس الغابات وصلوا الى المنطقة في مدينة جالاندهار في ولاية شمال البنجاب بعد ان نبه السكان الشرطة".

وأشار إلى إن الفهد عض أحد حراس الغابات، كما خدش اثنين آخرين عندما حاولوا الامساك به بشبكة كما أصاب أحد السكان على الذي حاول إيقافه بقذفه بالحجارة.

وقال كومار إن الحيوان دخل غرفة في مبنى وتم اغلاقها عليه من قبل الحراس.

يذكر أن إصابات البشر في الهند بهجمات الحيوانات ازدادت، حيث يعيش الكثير من الناس في مناطق بالقرب من المحميات، أو حتى داخلها.

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