أمريكا تحذر "حزب الله" من استغلال تولي وزارة الصحة لتحويل الأموال لصالحه

حذر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا "حزب الله" اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة للجماعة الشيعية المسلحة.

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في حديث إلى الصحفيين في السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الجمعة بعد إعلان الرئاسة اللبنانية أمس الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" الناطقة بالإنجليزية عن بيلينغسليا قوله "إذا رأينا أن حزب الله يستغل" الوزارات لنقل الأموال و"جداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة"، رافضا توضيح ما ستفعله وزارة الخزانة الأمريكية في هذه الحالة.

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وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية لكسر المأزق الذي استمر لمدة ثمانية أشهر منذ موعد إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان في أيار/مايو 2018، وأدى إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية في لبنان، وتفاقم الدين العام.

ويمتلك حزب الله ثلاثة حقائب في مجلس الوزراء اللبناني الجديد، بما في ذلك وزارة الصحة.