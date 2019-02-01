إنتبه.. فيسبوك يسمح للأطفال بإنفاق آلاف الدولارات على الألعاب دون إذن الأهل

نشرت موقع ريفيل"Reveal" للاستقصاء الصحفي قبل أيام تقريرا يفيد بأن فيسبوك جنى ملايين الدولارات حينما سمح للأطفال بإنفاق آلاف الدولارات على ألعاب الفيديو دون إذن أوليائهم.

وفي المراسلات الداخلية بين العاملين في فيسبوك، اعتُبرت هذه الطريقة بأنها "احتيال ودي"، وهو ما شجع المطورين على السماح بحصول هذا.

وكشف التقرير بأن الأطفال ذوي الإنفاق المرتفع على هذه الألعاب يسمون "الحيتان"، ومن هذه الألعاب أنغري بيردز الشهيرة، ونينجا ساغا.

الوثائق التي حصل عليها موقع ريفيل تعود إلى فترة تمتد بين عامي 2010 – 2014 بعد أن سمحت المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا بنشرها، بحسب موقع كوارتز.

وقالت الشركة في بيان:"يعمل فيسبوك مع الآباء وخبراء، لتقديم وسائل للعائلات التي تستخدم فيسبوك، وكجزء من هذا، فنحن نتفحص إجراءاتنا بشكل روتيني، وفي العام 2016، حدثنا بنود الشروط، وتعاملنا مع طلبات استرداد الأموال المتعلقة بالمشتريات التي يجريها الأطفال على فيسبوك".

ففي الكثير من الأحيان، لا يعلم الأطفال بأن الأموال التي ينفقونها على الألعاب مصدرها بطاقات ائتمان آبائهم، وهي مرتبطة بحساباتهم على فيسبوك، أو قد لا يعلمون بأنهم ينفقون نقودا حقيقية على الإطلاق، كما لم يعلم الأهل بأن أبنائهم يمكنهم استخدام هذه البطاقات دون تفويض أو إذن مسبق، بحسب موقع كوارتز.

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وفي احدى الألعاب، مثل نينجا ساغا، فيمكن للمستخدم رفع قدراته السحرية بسرعة بدفع 20 دولارا فقط.

ويلجأ الأهل في هذه الحالات إلى شركات بطاقات الائتمان لاستعادة أموالهم، وهو ما قد يرفع سعر الفائدة عليهم، لتصبح 9% بدلا من 1%.

ويقترح العاملون في فيسبوك طرقا لوقف الإنفاق غير المراقب للأطفال، إلا أن أيا من هذه الحلول لم ير النور، وبحسب دراسة الشركة، فإن ما بين عامي 2010 – 2011، أنفق الأطفال حوالي 3.6 مليون دولار على ألعاب الفيسبوك.

ونظريا لا يمكن للأطفال تحت سن 13 عاما فتح حسابات على فيسبوك، لكن المستندات الحالية تظهر أن متوسط عمر لاعبي أنغري بيردز كان 5 سنوات فقط.