شاهد: الجليد يتسبب في انزلاق طائرة يابانية أثناء هبوطها على المدرج

انزلقت طائرة تحمل 201 راكبا عن طريقها على مدرج المطار أثناء هبوطها في مطار ناريتا في تشيبا في اليابان صباح يوم الجمعة 1 فبراير - شباط، مما تسبب في إغلاق أحد المدرجات في المطار المزدحم.

قالت إدارة المطار إن طائرة الخطوط الجوية اليابانية (رحلة JAL740) وهي طائرة من طراز بوينج 787، قادمة من نيودلهي بالهند، فقدت السيطرة على معدات الهبوط الرئيسية اليسرى أثناء حركتها إلى بوابة الوصول. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن قائد الطائرة قوله إنه يعتقد أن وجود الجليد على المدرج ادى الى انزلاق الطائرة عندما تم تطبيق الفرامل.

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