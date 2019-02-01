أمريكا تعلق الالتزام بمعاهدة نووية مع روسيا والناتو يؤيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا غدا السبت وستنسحب من المعاهدة التاريخية في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها، وقال "إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعطت روسيا مهلة 60 يوما، حتى تمتثل للإتفاقية، ونهاء ما تعتبره واشنطن "انتهاكا" للمعاهدة.

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حلف الأطلسي يؤيد

هذا وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بيان له عقب إعلان بومبيو، إن أعضاء الحلف "يؤيدون تماما" الإخطار الذي أصدرته الولايات المتحدة باعتزامها الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المتعلقة بالصواريخ النووية بسبب أفعال روسيا.

وأضاف البيان "تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء ردا على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي-الأطلسي ناجمة عن قيام روسيا سرا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز (9إم729) التي تطلق من الأرض.

هذا وطالبت الخارجية الألمانية روسيا بالالتزام ببنود المعاهدة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة، في وقت عبّر فيه الكرملين عن أسفه لاعتزام البيت الأبيض تعليق الالتزام بالمعاهدة المذكورة، وشكك المسؤولون الروس بنوايا نظرائهم الأمريكيين..

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة "لم نلمس أي تغيير في سلوك روسيا خلال الستين يوما الماضية" مضيفا أن الكرة الآن هي في ملعب موسكو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، أن بلاده ستنسحب من المعاهدة الموقعة عام 1987 مع روسيا للأسلحة النووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بتصنيع الأسلحة بينما "لا يسمح لنا بفعل ذلك".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وروسيا الكثير من التوتر منذ انتهاء الحرب الباردة بين الدولتين ، وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 للحد من التسلح والتي تحظر على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى برا في أوروبا.