منتخب قطر بطلا لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى بعد تغلبه على اليابان

فازت قطر 3-1 على اليابان، البطلة أربع مرات، في نهائي كأس آسيا لكرة القدم باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

ولم تتجاوز قطر دور الثمانية في هذه البطولة قبل نسخة هذا العام لكنها فازت في كل مبارياتها في الإمارات.

وتقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 12 من ركلة خلفية مزدوجة رائعة وعبد العزيز حاتم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وحطم علي (22 عاما) الرقم القياسي للإيراني علي دائي في 1996 ليصبح أفضل هداف في نسخة واحدة للبطولة برصيد تسعة أهداف.

وقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69 وهو أول هدف يهز شباك قطر في هذه النسخة.

وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد بعد أن لمس قائد اليابان مايا يوشيدا الكرة بيده أثناء ركلة ركنية.

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بداية نارية

وكان علي، المهاجم السوداني المولد البالغ من العمر 22 عاما وزميله بسام الراوي موضوع احتجاج قدمه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حول أحقية كل منهما في تمثيل قطر ورفضه الاتحاد الآسيوي قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة النهائية.

واحتاج علي إلى 12 دقيقة فقط ليحول تمريرة عفيف إلى الشباك بركلة خلفية مذهلة، وكاد أن يضاعف التقدم بعد وقت قصير لكن تسديدته أمام المرمى تصدى لها القائد والمدافع المخضرم مايا يوشيدا.

تاكومي مينامينو يحرز هدف اليابان الأول والوحيد رويترز

وتلقت اليابان ضربة جديدة حين ضاعف حاتم التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة أخرى من عفيف، بينما ضاعت فرصة الهدف الثالث حين سدد القائد حسن الهيدوس في القائم في الدقيقة 34.

وفي بداية الشوط الثاني اقترب حاتم من التسجيل حين تسلم الكرة من عفيف أمام المرمى لكنه سدد بغرابة فوق العارضة. ومع تراجع قطر كثفت اليابان الضغط ونجحت في هز شباك قطر لأول مرة بالبطولة حين تسلم مينامينو كرة في عمق الدفاع، مستغلا خروج المدافع المتألق بوعلام خوخي للإصابة في الرأس، وسدد الكرة من فوق الحارس سعد الشيب في الدقيقة 69.

القطري عبد العزيز حاتم يسجل هدفه الثاني في شباك اليابان رويترز

ومع تراجع قطر كثفت اليابان الضغط ونجحت في هز شباك قطر لأول مرة بالبطولة حين تسلم مينامينو كرة في عمق الدفاع، مستغلا خروج المدافع المتألق بوعلام خوخي للإصابة في الرأس، وسدد الكرة من فوق الحارس سعد الشيب في الدقيقة 69.

وواصلت اليابان الضغط بحثا عن التعادل لكن قطر حصلت على ركلة جزاء في الوقت القاتل عندما لمس يوشيدا الكرة بيده أثناء ركلة ركنية واحتسبت المخالفة بعد اللجوء لحكم الفيديو.

ونفذ المتألق عفيف الركلة بثقة ليضمن الانجاز التاريخي لقطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

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