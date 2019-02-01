الطلاء الأحمر يغطي نوافذ السفارة البرازيلية في العاصمة الألمانية

هاجم مخربون السفارة البرازيلية في برلين، حيث قاموا برشق بعض النوافذ بالحجارة ,ورش نوافذ أخرى بالطلاء الأحمر.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الألمانية قولها إن أربعة اشخاص على الأقل شاركوا في الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة على المبنى بوسط المدينة.

وطليت النوافذ الطويلة في الجزء الأمامي للمبنى باللون الأحمر، كما تعرضت 16 نافذة للرشق بالحجارة.

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بانتخاب الرئيس اليميني المتطرف يائير بولسونارو مؤخرا، لكن الشرطة تتعامل معه على أنه جريمة ربما تكون ذات دوافع سياسية.

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