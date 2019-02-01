هل تعلق واشنطن التزامها بمعاهدة القوى النووية مع روسيا ؟

قال أربعة مسؤولين أمريكيين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلن تعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا. وقال ثلاثة من المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنه مع الإعلان ستبدأ فترة ستة أشهر تفضي إلى الانسحاب الأمريكي المحتمل من المعاهدة. غير أنه من الممكن أن تختار واشنطن عدم الانسحاب إذا التزمت موسكو بالمعاهدة في تلك الفترة.

وتقول الولايات المتحدة إن الصاروخ الروسي الجديد من طراز (نوفاتور 9إم729) ينتهك المعاهدة التي تحظر على الجانبين نشر صواريخ برية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا.

وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 وتقول إن مدى الصاروخ يضعه خارج التزاماتها تجاه المعاهدة، واتهمت الولايات المتحدة باختلاق أعذار واهية للانسحاب من المعاهدة على أي حال لتطوير صواريخ جديدة ورفضت طلبا أمريكيا بتدمير الصاروخ الجديد.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "سنعلن عن تعليق".

وذكر مسؤول أمريكي ثان إن القرار الأمريكي "يمكن العدول عنه" إذا التزمت روسيا بالمعاهدة خلال أشهر التعليق الستة وأضاف "وقتها سترفع أمريكا التعليق".

ويزيد النزاع بشأن المعاهدة من أشد خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 1991. ويعتقد بعض الخبراء بأن انهيار المعاهدة قد يقوض اتفاقيات أخرى بشأن الأسلحة ويسرع بانهيار النظام العالمي الذي يستهدف منع انتشار الأسلحة النووية.