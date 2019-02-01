شاهد: قيظ في أستراليا وبرد "القطب الشمالي" في الولايات المتحدة

فيما تعاني أستراليا تحت وطأة الحرارة الشديدة خلال الشهر الماضي، على النقيض من ذلك، يعيش الأمريكيون طقسا باردا شبيها بالقطب الشمالي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، يوم الجمعة، إن كانون الثاني/يناير الماضي تصدر قائمة أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة، وإن من المتوقع أن يستمر الحر القائظ حتى نهاية أبريل/نيسان.

مرتفع منع وصول الهواء البارد

وتخطت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لعدة أيام متتالية في بعض المناطق. وقالت الهيئة إن السبب الرئيسي في الموجة الحارة مرتفع جوي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي منع وصول الهواء البارد.

وتسبب الحر القائظ الشهر الماضي في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وارتفاع أسعار الكهرباء، بينما دمرت حرائق الغابات منازل في ولاية تسمانيا.

شبيهة بالقطب الشمالي

على عكس ذلك، تحدى عشرات الملايين من الأمريكيين درجات الحرارة الشبيهة بالقطب الشمالي، يوم الخميس، إذ انخفضت وصولا إلى 56 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية تحت الصفر)، ما أدى إلى شلل منطقة غرب وسط الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا.

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وكان الطقس سيشهد بعض الدفء، أكثر من المعتاد، لكن ذلك لم يوفر سوى القليل من الراحة للسكان الضعفاء، مثل المشردين وكبار السن، الذين يعانون من البرد القارس.

وبالتالي، ربط المسؤولون عبر ولايات متعددة في البلاد سبب وفاة بعض الأشخاص بالهواء المتجمد.