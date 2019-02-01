شاهد.. السلطات الاسبانية تنقل 9 سياسيين من كتالونيا إلى مدريد لمحاكمتهم

نقلت السلطات الإسبانية تسعة سياسيين وناشطين من سجون في كتالونيا إلى العاصمة مدريد قبيل محاكمتهم لدورهم في محاولة لتفكيك وحدة أراضي الدولة.

ولم يتم تحديد موعد بعد لأول جلسات المحاكمة، لكن القاضي مانويل مارشينا أمر بأن ينقل "الانفصاليون" إلى مكان قريب من المحكمة العليا في مدريد بحلول 2 فبراير/ شباط.

وفي وقت مبكر الجمعة، نقلت قوافل من شرطة كتالونيا المتهمين - سبعة رجال وامرأتين - من ثلاثة سجون مختلفة إلى سجن بريانز 2، حيث سينقلهم الحرس المدني الإسباني إلى مدريد.

كان قد تم إطلاق سراح ثلاثة متهمين اخرين بكفالة.

و يواجه "الانفصاليون" السجن لمدة تصل إلى 25 سنة لمضيهم قدما في استفتاء محظور على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2017.

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