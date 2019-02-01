شاهد: احتجاجات في أستراليا ضد الترحيل المحتمل للاعب كرة قدم بحريني لاجئ من تايلاند

احتشد عشرات المتظاهرين في أكبر مدينتين أستراليتين، اليوم الجمعة، للمطالبة بأن تفرج تايلاند عن لاعب كرة قدم بحريني معتقل، كان قد حصل على حق اللجوء في أستراليا.

وعارض المتظاهرون خارج دار أوبرا سيدني، وفي فيدريشن سكوير في ملبورن، الترحيل المحتمل لحكيم العريبي إلى البحرين.

وركز المحتشدون على تقديم تايلاند وإندونيسيا طلبا مشتركا لاستضافة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا، من أجل استضافة كأس العالم في 2034.

كما طالب المتظاهرون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنظر في وقف مشاركة البحرين في المسابقات الدولية المستقبلية.

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وكان العريبي قد وصل إلى أستراليا هاربا من بلاده عام 2014، وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017، ويعيش في ملبورن ويلعب لفريق كرة قدم هناك.

واعتقل اللاعب البالغ من العمر 25 سنة لدى وصوله إلى بانكوك في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تتخذ تايلاند قرارا في غضون أيام بشأن ما إذا كانت سترحله إلى البحرين أم لا.