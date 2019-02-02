شاهد: مطاردة (هوليوودية) بين الشرطة وسائق سيارة تنتهي بحادث درامي

انتهت مطاردة فائقة السرعة في هنتنغتون بارك، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحادث تصادم درامي يوم الجمعة (1 شباط/فبراير)، إذ اصطدمت سيارة المشتبه به بعدد من السيارات الأخرى.

ووفقا لشبكة "إن بي سي"، تم إيقاف المشتبه به في البداية من قبل الشرطة بسبب تشغيله لمصباح أحمر، لكن عندما اقتربت الشرطة من سيارته، سارع بالفرار بعيدا.

وذكرت الشبكة أنه خلال المطاردة، وصلت سرعة سيارة المشتبه به إلى 90 ميلا في الساعة (145 كم)، وانتهت عندما اصطدمت سيارة المشتبه به بعدة مركبات، بعد أن تجاوزت الضوء الأحمر عند تقاطع مزدحم في جادة ألاميدا.

وأصيب ركاب السيارات الأخرى، لكن لقطات تلفزيونية أظهرتهم وهم يسيرون بعيدا من موقع الحادث.

وبعد مواجهة استمرت نحو 20 دقيقة، خرج المشتبه به من نافذة سيارته ووضع قيد الاعتقال.

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