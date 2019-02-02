إيران تكشف عن صاروخ "هويزة" طويل المدى في ذكرى الثورة الإسلامية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران كشفت يوم السبت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أثناء مراسم الإعلان عن الصاروخ "بمدى يتجاوز 1300 كيلومتر... لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض".

وأضاف أن الصاروخ الجديد هويزة صاروخ أرض/أرض ينتمي لفئة سومار من صواريخ كروز التي كُشف النقاب عنها في عام 2015.

ويقول خبراء غربيون إن إيران كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها برغم أن هناك مخاوف بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى.

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وقالت إيران في يناير كانون الثاني إن محاولتها إطلاق قمر صناعي فشلت. وكانت طهران قد تجاهلت تحذيرات أمريكية بتجنب مثل هذه الأنشطة.

صاروخ "هويزة" الإيراني الجديد طويل المدى وزارة الدفاع الإيرانية

وحذرت واشنطن طهران الشهر الماضي من تنفيذ ثلاث محاولات مزمعة لإطلاق صواريخ قالت إنها ستنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من احتمال استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى، التي تساعد في وضع الأقمار الصناعية في المدار، في إطلاق رؤوس حربية.