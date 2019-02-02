"أوبر" تعلق خدماتها في برشلونة

أعلنت السلطات الكتالونية اليوم الجمعة 1 شباط/فبراير أنه لا يحق لشركات النقل "أوبر" أو "كابيفي" استقبال الركاب في كتالونيا إلا بعد مرور 15 دقيقة على موعد حجز السيارة.

الخطوة الجديدة اتخذتها السلطات بعد احتجاجات سائقي سيارات الأجرة في كل من برشلونة ومدريد وإضرابهم المفتوح ضد الشركتين التي يقولون إنهما تتجاوزان القوانين وتخوضان معهم منافسة غير عادلة في خدمة نقل الركّاب.

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أوبر تعلق خدماتها

وقال متحدث باسم شركة "أوبر" للنقل في حديث لـ "يورونيوز"، إن الشركة تعلق خدمتها في برشلونة، لكنها تستمر في العمل في باقي المدن الإسبانية، مشيرا "إلى أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الكاتالونية، لا تترك أمامنا أي خيار سوى تعليق العمل لكي نتمكن من تقييم مستقبلنا في برشلونة"، مؤكد أن "أوبر" تأمل العمل مع الحكومة الكتالونية.

وقد اتخذت السلطات في لندن وبلغاريا والدنمارك إجراءات صارمة ضد شركة "أوبر" في حين حظرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أرخص خدماتها ، وهي UberPop.

وكان سائقو سيارات الأجرة بدأوا احتجاجاتهم في مدريد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ضد شركات نقل كـ"أوبر" وغيرها من الشركات التي يتم حجز سياراتها عبر الإنترنت، وتحظى هذه الخدمة بقبول لدى المستخدمين، خاصة وأن أسعارها تعدّ أسعاراً منافسة لسيارات الأجرة.