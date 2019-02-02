روسيا تعلق العمل بمعاهدة انتشار الصواريخ متوسطة المدى وتبدأ العمل على صواريخ أسرع من الصوت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،السبت، إن بلاده علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى الحرب الباردة، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارا مشابها.

وأضاف بوتين خلال اجتماع بثه التلفزيون مع وزيري الخارجية والدفاع: "أعلن الشركاء الأمريكيون أنهم علقوا مشاركتهم في المعاهدة وبالتالي نحن نعلقها أيضا".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة أنها ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا خلال ستة أشهر، إلا إذا أوقفت موسكو ما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة الموقعة عام 1987.

وقال بوتين إن روسيا ستبدأ العمل على بناء صواريخ جديدة، بما في ذلك صواريخ أسرع من الصوت، كما طلب من الوزيرين عدم البدء في محادثات لنزع السلاح مع واشنطن.

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