شاهد: شتاء بريطانيا يسعد البعض بالتزلج والسباحة في الثلوج

اجتاحت موجة من البرد بريطانيا وغطت الثلوج مناطق واسعة، واستغل الناس صغارا وكبارا تهاطل الثلوج ليخلقوا أجواء من المرح، فيما حاصرت الثلوج أناسا آخرين في إحدى حانات إنجلترا. وتسببت رداءة الطقس في إرباك وسائل النقل.

وفي ويلتشاير لم تلتحق الفتاة تيلي ذات 13 سنة بالمدرسة، ولكن أستاذة تيلي للرياضة بعثت لها نص العمل المنزلي عبر البريد الالكتروني، وهي تحث الأطفال على الخروج.

وبما أن حصة تيلي للسباحة ألغيت أيضا، فقد ضربت البنت عصفورين بحجر واحد، إذ خرجت إلى الحديقة وقامت بحصة السباحة في الثلج، فصورتها والدتها، ثم نشرت الفيديو على تويتر.

وفي كورنوال نام 150 شخصا على مفروشات على الأرض والأرائك الموجودة، بعد أن حوصروا على طريق سريعة ليل الخميس، وكان صاحب الحانة نشر إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن المحل مفتوح لمن لم يستطع العودة إلى بيته، فحجزت جميع الغرف، وجلبت أسرة إلى وسط الحانة ذاتها.

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