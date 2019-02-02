ضبط سفينة روسية كانت تنقل نحو 10 أطنان من الكوكايين من بنما إلى المغرب

نقلت وكالات أنباء روسية عن شرطة الرأس الأخضر قولها إنها احتجزت 11 بحاراً روسياً للاشتباه بتهريبهم نحو عشرة أطنان من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى المغرب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن السفينة "إي.إس.إي.آر" أبحرت من بنما وهي ترفع العلم البنمي متجهة إلى طنجة في المغرب وجرى احتجازها لدى توقفها في بورتو بريا، إثر وفاة أحد أفراد الطاقم.

ونشرت الشرطة القضائية في الرأس الأخضر بياناً اليوم، السبت، قالت فيه إن هذه "العملية أدت إلى ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ الرأس الأخضر".

ووفقا لبيانات من ريفنيتيف، لا تزال السفينة في بورتو بريا.

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ونقلت وكالة رويترز للأنباء مقاطع فيديو تمّ تصويرها في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي تظهر كمية كبيرة من الكوكايين مضبوطة بحوزة شرطة جزر الرأس الأخضر.

وفي فيديو آخر حصلت عليه الوكالة اليوم، يظهر عناصر من الشرطة يحرقون كمية المخدرات التي تمّ ضبطها.

واعتقل ستة أشخاص يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في فبراير شباط الماضي بعد العثور على 389 كيلوغراماً من الكوكايين في السفارة الروسية في العاصمة الأرجنتينة بوينس أيرس.