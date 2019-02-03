كربلاء العراقية تشيّع الكاتب والروائي المغتال علاء مشذوب

شيع سكان كربلاء في العراق الكاتب والروائي علاء مشذوب الذي قالت الشرطة وشهود عيان إن مسلحين مجهولين اغتالوه بالرصاص ليل السبت بالقرب من منزله.

وحمل مشيعون نعش مشذوب ملفوفاً في علم العراق يوم الأحد (3 فبراير شباط) عابرين به طريقاً رئيسياً مزدحماً في كربلاء وخلفهم العشرات بينما وقف آخرون يتابعون الجنازة وهم يرفعون لافتات كتب عليها "هنيئا لك الشهادة".

وقال حميد الهلالي الذي شارك في الجنازة "اليوم إحنا نواجه هجمة، هجمة غير أخلاقية، وهجمة غير قانونية، هجمة ظلامية سوداء، لاغتيال الثقافة، لاغتيال الأدب، لاغتيال الإبداع، وأتصور هذه الجهات المستفيدة ليست جهات عراقية بالدرجة الأولى، بأتصور جريمة بهذا الحجم، بهذا الكبر، لن تكون من تنفيذ عراقي، بالتأكيد هناك جهات أخرى لا تريد لهذه الثقافة ان تستمر، لا تريد لهذه الحضارة أن تستقر" لكنه لم يحدد الجهة التي قد تكون وراء الحادث.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار نعت مشذوب في وقت سابق فيما أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بياناً ندد فيه بالحادث جاء فيه "يعبر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن جل غضبه وسخطه من جريمة اغتيال الروائي علاء مشذوب، ويعد هذه الفاجعة استهتاراً بدماء المواطنين والأدباء منهم على وجه الخصوص".

وتابع البيان "يحمل الاتحاد الجهات الحكومية، محلية ومركزية، المسؤولية كاملة، فقد عجزت عن حفظ الأمن العام".

وقال أحمد طلال، أحد شيوخ قبيلة الخفاجي التي ينتمي لها الكاتب الراحل "نستنكر وندين اغتيال المرحوم الدكتور الكاتب والأستاذ علاء مشذوب الخفاجي ونطالب القوات الأمنية بالإسراع بالكشف عن هذه الجريمة البشعة التي اغتالت رمزاً من رموز كربلاء".

وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مشذوب (50 عاما) بالقرب من منزله في كربلاء فأردوه قتيلا. ولم تتضح بعد الدوافع وراء الحادث كما لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها.

ومشذوب من مواليد 24 يوليو تموز 1968. تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

من أبرز رواياته "فوضى الوطن" و"جمهورية باب الخان" و"انتهازيون... ولكن" و"شارع أسود" و"بائع السكاكر".

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كما أصدر مجموعات قصصية منها "ربما أعود إليك" و"زقاق الأرامل" و"خليط متجانس" إضافة إلى كتب متخصصة في السينما والتلفزيون والنقد.

من أعمال المشذوب

وقالت شرطة كربلاء في بيان "ستوافيكم قيادة شرطة كربلاء، ومثل ما عودتكم في كشف أكبر الجرائم الغامضة، عن كشف هذه الجريمة النكراء، وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أهلها وزائريها والعبث بأمنها واستقرارها".