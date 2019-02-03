فيديو: شبيه الرئيس الفلبيني يتجول برفقة (نظيره) الكوري الشمالي في شوارع مانيلا

لم يعد كيم جونغ أون زعيما لكوريا الشمالية فحسب، بل بات عميلا للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت، بحسب ما يقول شبيه جونغ أون.

وظهر شبيه جونغ أون برفقة شبيه دوتيرت في شوارع الفلبين، محاطين بمجموعة من الفتيات لالتقاط الصور التذكارية تارة، وتارة أخرى داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة.

أشياء لتتعلمها

وشبيه الزعيم الكوري هو هاورد إكس، فيما يُعرف مقلّد الرئيس الفلبيني باسم كريسينسيو إكستريم، ويعمل الأخير موظفا مدنيا ويصف نفسه بأحد أشد المعجبين بدوتيرت.

وقاد هذا الإعجاب كريسينسيو للمواظبة على حضور تدريبات من أجل إتقان عبارات وحركات الرئيس الفلبيني، ويقول: "هناك أشياء يجب أن تتعلمها لتصبح مقلّدا، منها التاريخ والأوضاع السياسية الحالية، والحقائق المتعلقة بهذا البلد، والشخصية التي تقلدها".

أما هاورد إكس، الذي ظهر مع شبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سنغافورة، قبيل قمة الزعمين التاريخية هناك، فيأمل أن يجذب ما يفعله أشخاصا آخرين لتقليد شخصيات سياسية أخرى.

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ووفقا لهوارد إكس، فإن أكثر مقلّدي الشخصيات السياسية نجاحا يمكن أن يحقق ما يصل إلى 15000 دولار أمريكي في الظهور الواحد فقط.