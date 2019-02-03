البابا يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية تؤسس للتسامح والسلام

وصل البابا فرنسيس إلى أبوظبي يوم الأحد في أول زيارة بابوية إلى شبه الجزيرة العربية حيث سيجتمع مع زعماء سياسيين ومجلس حكماء المسلمين وسيقود قداسا في أبوظبي.

وسيقضي البابا أقل من 48 ساعة في الإمارات التي تشارك السعودية في قيادة تحالف تدخل في حرب اليمن. ومن المقرر أن يلقي البابا خطابين فقط خلال زيارته التي تبدأ مساء الأحد (3 فبراير شباط).

ومن المتوقع أن يحضر نحو 120 ألف شخص القداس البابوي الذي سيقام في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم الثلاثاء (5 فبراير شباط).

ويقول قساوسة ومسيحيون ودبلوماسيون في الإمارات التي يعيش فيها ما يقرب من مليون كاثوليكي إنها من أكثر الدول تسامحا مع الديانات الأخرى في منطقة الخليج.

زار البابا من قبل نحو ست دول ذات أغلبية مسلمة واستغل تلك الزيارات للدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف الذي يمارس باسم الدين. وسيزور البابا المغرب في مارس آذار.