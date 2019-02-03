إردوغان: أنقرة حافظت على الاتصال مع الحكومة السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن بلاده تواصل الاتصال، على مستوى منخفض، مع الحكومة السورية حتى على الرغم من دعم أنقرة لمسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط الرئيس بشار الأسد.

ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وقال عدة مرات خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات بسوريا إنه يجب تنحي الأسد. ولكن بدعم من روسيا وإيران استعادت الحكومة السورية مساحات واسعة من سوريا من مقاتلي المعارضة وطردت معظمهم من معاقلهم السابقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ديسمبر-كانون الأول إن تركيا ودولاً أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية، وصرّح كذلك الشهر الماضي أن أنقرة على اتصال غير مباشر مع دمشق عن طريق روسيا وإيران.

وقال إردوغان يوم الأحد إن تركيا كان لها أيضاً اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية.

وأضاف في مقابلة مع محطة "تي.أر.تي" أن "السياسة الخارجية مع سوريا مستمرة على مستوى منخفض" منوّهاً إلى أن أجهزة المخابرات تعمل بشكل مختلف عن الزعماء السياسيين.

وتابع أن "الزعماء قد لا يتواصلون. ولكن أجهزة المخابرات يمكنها التواصل لمصلحتها. حتى إذا كان لديك عدو فعليك عدم قطع العلاقات. فربما تحتاجه فيما بعد".

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