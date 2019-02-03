طيران التحالف بقيادة أمريكا يستهدف مواقع للجيش السوري

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية شرقي نهر الفرات في ساعة متأخرة مساء السبت فتسببت في أضرار وإصابات.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد "شن طيران ’التحالف الأمريكي’ مساء اليوم عدوانا على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لكنه نفى من قبل ضرب أهداف للجيش السوري في تلك المنطقة.

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