فرنسا والنمسا تهددان بالاعتراف بشرعية خوان غوايدو كرئيس لفنزويلا

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية يوم الأحد إن بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس، نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم، الأحد.

وقالت ناتالي لوازو لمحطة "أل سيه إي" التلفزيونية "إذا لم يلتزم (الرئيس) مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان غوايدو تنظيمها وستعتبره رئيساً مؤقتاً لحين (إجراء) انتخابات مشروعة في فنزويلا".

ووصفت لوازو انتخاب مادورو الذي تمّ في فنزويلا في مايو - أيار الماضي "بالمهزلة"، مضيفة أن مقترح مادورو الأخير بإجراء انتخابات برلمانية يهدف إلى التخلص من رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو.

ورفضت الوزيرة اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفته بأنه "مهزلة".

النمسا أيضاً

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس على تويتر إن بلاده ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يستجب الرئيس نيكولاس مادورو لدعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

واقترح مادورو أمس السبت إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة لتعزيز حكمه في فترة يشهد فيها الشارع الفنزويلي مظاهرات ضخمة تطالب بتنحيه.

وجاءت رسالة كورتس اليوم الأحد بعد بيان أصدرته وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو التي وصفت اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بأنه "مهزلة".

وكتب كورتس على تويتر "أجريت للتو اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع الرئيس غوايدو... نمنحه دعمنا الكامل لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

وقال إن شعب فنزويلا يعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة والاستخفاف بالقانون تحت حكم مادورو.

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