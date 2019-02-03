التمارين الرياضية مباشرة بعد أداء صلاة الفجر في مسجد حلبجة العراقي

عقب أداء صلاة الفجر، التي يحل موعدها هذه الأيام في حدود الساعة الخامسة والنصف فجراً، بالتوقيت العراقي، يصطف عشرات الرجال لأداء تدريبات رياضية في داخل مسجد بهشت (الجنة) في مدينة حلبجة الكردية، التي اشتهرت بكونها هدفاً لهجوم كيميائي عام 1988.

ويوضح مهربان محمد سعيد، إمام المسجد، أن فكرة التدريبات الرياضية، التي تُنظم مرتين أسبوعياً، تستهدف تحسين اللياقة البدنية للمصلين وبالتالي صحتهم لا سيما كبار السن.

وقال "المصلين في المسجد يعني استقبلوا استقبالاً شديداً وأحبوا هذا المشروع، وبدأناه في المسجد لأن المسجد ليس فقط مكانا للعبادة، ومع العبادة، الرياضة والنشاط وكما قال الرسول، عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف".

ويشارك في التدريبات بالمسجد يوميْ الإثنين والأربعاء، المخصصان لها، بين 35 و40 شخصاً.

أخبار أخرى عن العراق:

وأضاف الشيخ مهربان محمد سعيد "نحن في هذا المكان عندنا يومين، يوم الإثنين ويوم الأربعاء، بعد صلاة الفجر مباشرة نبدأ بالرياضة. والأشخاص الذين شاركوا في هذا المشروع عددهم تقريباً 35 إلى 40 شخص وممكن في المستقبل إن شاء الله يزداد العدد".

ويعترف مصل يدعى رفيق رشيد (74 عاماً) أن صحته تحسنت منذ مشاركته في مشروع اللياقة البدنية في المسجد منذ شهر. وكان رشيد يعاني من ألم مبرح في جسمه في الآونة الأخيرة.

وتسبب هجوم كيماوي في مقتل ألوف الأكراد في حلبجة عام 1988 إبان حكم القائد العراقي السابق صدام حسين.

واتهم صدام أكراد حلبجة بالانحياز لصف إيران في الحرب العراقية-الإيرانية بين 1980 و1988. وكان ذلك الهجوم نقطة حاسمة أكسبت أكراد العراق تعاطف العالم.

وقُتل زهاء خمسة آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ولا يزال مزيد من الأكراد يعانون من السرطان وأمراض أخرى بسبب الغاز السام.