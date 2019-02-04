البابا يدعو للالتزام بمعارضة "منطق القوة المسلحة".. والأزهر للمسيحيين: لستم أقلية

دعا الشيخ أحمد الطيب، إمام جامع الأزهر وجامعة مصر، المسلمين في الشرق الأوسط إلى "احتضان" المجتمعات المسيحية المحلية.

وقال في خطاب متلفز ضمن حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حضره البابا فرنسيس، قال الطيب: "أنتم جزء من هذه الأمة ... أنتم لستم أقليات".

كما دعا شيخ الأزهر المسلمين في الغرب إلى الاندماج في دولهم المضيفة واحترام القوانين المحلية، فيما دعا المسلمين في الشرق الأوسط إلى حماية المجتمعات المسيحية.

من جانبه، دعا البابا فرنسيس المسلمين والمسيحيين إلى الالتزام بمعارضة "منطق القوة المسلحة".

وثيقة لمكافحة التطرف

من جهة أخرى، قالت قناة "العربية التلفزيونية" إن الفاتيكان والأزهر الشريف وقعا، اليوم الاثنين، وثيقة بشأن مكافحة التطرف.

وجرى توقيع الوثيقة في أبوظبي خلال زيارة تاريخية يقوم بها البابا فرنسيس إلى شبه الجزيرة العربية.

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أول زيارة بابوية

ووصل البابا إلى أبو ظبي، أمس، الأحد، في أول زيارة بابوية إلى شبه الجزيرة العربية، حيث اجتمع مع زعماء سياسيين ومجلس حكماء المسلمين.

واستقبل ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحبر الأعظم في المطار، وكان أيضاً هناك في الاستقبال وزراء الحكومة، وحرس الشرف. كذلك حضر الاستقبال الإمام الأكبر في جامع الأزهر المصري أحمد الطيب،