العثور على قنبلة يدوية داخل شحنة بطاطس فرنسية

عثر عمال مصنع "كالبي" لرقائق البطاطس (الشيبس)، في هونغ كونغ على قنبلة ألمانية من مخلفات الحرب العالمية الأولى وذلك داخل إحدى شحنات البطاطس القادمة من فرنسا.

القنبلة التي تزن كيلوغراما واحدا وبعرض ثمانية سنتيمترات، عثرت عليها الشرطة داخل أحد أكياس البطاطس مغطاة بالطين، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تغريدة لشرطة هونغ كونغ حول تفجير القنبلة اليدودية

"حصري"..

ونشرت الشرطة مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، يُظهر خبراء متفجرات يتعاملون مع القنبلة، قبل أن يتم تفجيرها داخل (مجرور) للصرف الصحي.

وكتبت الشرطة في التغريدة: "حصري! لقد فجرنا قنبلة يدوية من صناعة ألمانية من مخلفات الحرب العالمية الأولى بعد ظهيرة اليوم".

وقال الضابط المشرف على عملية إبطال مفعول القنبلة، ويلفرد ونغ هوهون، للصحفيين: "كانت القنبلة في وضع غير مستقر، لأن فتيلها كان قد سُحب، لكنها لم تنفجر".

وأضاف: "جميع المعلومات ترجح أن القنبلة كانت ضمن شحنة من البطاطس تم استيرادها من فرنسا".

مخلفات الحرب

وتعتقد شرطة هونغ كونغ أن القنبلة كانت قد تركت داخل خندق خلال الحرب العالمية الأولى، وتم التقطاها بشكل عرض خلال جني ثمار البطاطا بعد ما يقارب القرن.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها شرطة هونغ مع الذخائر الحية، إذ عادة ما يتم العثور على مخلفات الحرب بين اليابان وحلفاء بريطانية عام 1941.

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