ارتفاع عدد الوفيات بسبب حمى الخنازير في المغرب إلى 11 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا وباء انفلونزا الخنازير في المغرب إلى إحدى عشرة حالة وفاة وفق وزارة الصحة المغربية، التي قالت إن مدى انتشار الفيروس عادي مقارنة بالسنوات الماضية. ورصدت حالات الإصابات خاصة في الدار البيضاء وطنجة.

وتقول الوزراة إن 15 شخصا تماثلوا للشفاء، فيما لايزال 32 مريضا يتلقون العلاج. وكانت أول حالة وفاة بسبب الفيروس راج خبرها عن طريق وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء الماضي.

وانفلونزا الخنازير مرض يصيب الجهاز التنفسي عندما يكون الانسان على اتصال بالخنازير، ثم ينتقل المرض من إنسان إلى آخر عن طريق التنفس. ويوصي الأطباء بأهمية الوقاية من الوباء باتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على النظافة

وفي سنة 2009 وبعد إعلان حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والمكسيك، أطلقت منظمة الصحة العالمية إنذارا بتفشي الوباء، ثم تم رفعه سنة 2010.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

محكمة تايلاندية تمدد حبس لاعب كرة القدم البحريني العريبي 60 يوماً

نواب بريطانيون يتهمون سلطات عليا بالسعودية بالمسؤولة عن تعذيب ناشطات