الرئيس العراقي يرد على حديث ترامب بشأن الإبقاء على قواته في العراق لمراقبة إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وأنه يتعين عليها الالتزام بها.

وقال ترامب في المقابلة التي بثتها (سي.بي.إس) أمس الأحد إن من المهم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق حتى يتسنى لواشنطن مراقبة إيران عن كثب "لأن إيران مشكلة حقيقية".

وقال صالح "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى ... لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا".

والعراق في موقف صعب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حليفتيه الكبيرتين.

وقال صالح "من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران" ودول الجوار الأخرى.

مراقبة إيران

وكان ترامب قد قال خلال المقابلة خلال برنامج "مواجهة الأمة" الذي يذاع على المحطة الأمريكية إن الولايات المتحدة أنفقت ثروة على قاعدة في العراق. وأضاف "ربما نحافظ عليها. أحد الأسباب التي أريد أن أبقيها هو أنني أريد أن أراقب إيران قليلا، لأنها تمثل مشكلة حقيقية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يتمكن من ضرب إيران، قال ترامب: "لا، لأنني أريد أن أتمكن من مراقبة إيران".

وأردف قائلا: "كل ما أريد القيام به هو أن أتمكن من المراقبة. لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة ومكلفة بنيت في العراق. إنها في موقع مثالي للنظر إلى جميع أنحاء أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب".

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