القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية وتصيب آخر بجروح

قتل الجيش الاسرائيلي فلسطينيا بالرصاص وأصاب آخر قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "الشهيد هو عبد الله فيصل عمر طوالبة ( البالغ من العمر 19 عاما)".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الشابين قاما بإلقاء عبوة ناسفة بالقرب من معبر الجلمة‬، وبأن الجنود ردوا بإطلاق النار باتجاههم.

ولم يتم التأكد من مصدر مستقل حقيقة ما جرى مع الشابين، في وقت قالت مصادر محلية إنهما كانا يستقلان دراجة نارية لحظة إطلاق النار عليهما.

والضفة الغربية هي من بين الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة عليها في المستقبل، وتشهد أعمال عنف منذ انهارت المفاوضات مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة عام 2014.

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