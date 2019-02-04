شاهد: تتويج اللاعب جوليان إيديلمان بلقب أفضل لاعب في مباراة السوبر بول 2019

توج اللاعب جوليان إيديلمان بلقب أفضل لاعب في مباراة السوبر بول 2019 بعد أن ساهم في فوز فريقه نيوإنغلاند باتريوتز على لوس أنجلوس رامز 13- 3 يوم االأحد في المواجهة الكبرى التي جرت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الامريكية.

ويذكر أن هذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها باتريوتز باللقب بعد انجازه في الأعوام 2001 – 2003 – 2004 – 2014 – 2016 ليضاهي بذلك إنجاز كل من دالاس كاوبويز وبيتسبرغ ستيلرز.

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ايديلمان، 32 عاما، نوه بعد استلامه الجائزة بجهود زملائه خاصة المخضرم توم برادي البالغ من العمر 41 عاما.

وسوف يعود باتريوتز بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي إلى معقله حيث تجرى الاستعدادات لتسيير موكب النصر صباح الثلاثاء