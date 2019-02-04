من هو الكويتي مصمم فستان حفل ماريا كاري في السعودية؟

كان للظهور الأول للمطربة الأمريكية، ماريا كاري، في المملكة العربية السعودية، نهاية الشهر الماضي، تفاعلا كبيرا في العالم العربي. لكن، بيدو أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، لا سيما بعد الكشف عن أن الفستان الذي ارتدته الفنانة خلال الحفل كان من تصميم شخص عربي.

الفستان الأسود الطويل، والذي كان محتشما نظرا لعادات وتقاليد المملكة، تبين أنه من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، الذي اُشتهر بتصميمه لأزياء العديد من أشهر الفنانين والشخصيات العالمية.

الجسمي نشر صورة، عبر حسابه على "إنستاغرام"، للفنانة الأمريكية، أرفقها بالعبارة: "ماريا كيري تتألق من جسميكو بحفلها بالسعودية".

وجسميكو هو اسم العلامة التجارية لتصميم الأزياء التي أسسها الجسمي.

مصمم عالمي

ولم يكن الحفل في السعودية المناسبة الأولى التي ترتدي فيها كاري أحد تصاميم الجسمي، إذ ارتدت العام الماضي أحد تصاميمه خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (إي إم إي).

كما ترتدي العديد من النجمات والفنانات، العالميات والعربية، تصاميم الجسمي، منهن نجمة البوب ليدي غاغا والفنانتين بيونسي وجنيفر لوبيز، وعربيا المطربتان ميريام فارس ونوال الزغبي.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد استقبلت، على مدى الأشهر الماضية، العديد من الفنانين العرب والعالميين، لأحياء عدة حفلات وأمسيات في مختلف المدن، كجزء من خطة الانفتاح التي بدأها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأقيم حفل كاري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ونُظم بالتزامن مع فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي رياضة الغولف.