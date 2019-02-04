شاهد..ملايين الحجاج الهندوس يغطسون في ملتقى نهري الغانج ويامونا

الملايين من الحجاج الهندوس اجتمعوا في مدينة برياغراج شمال الهند، ليغطسوا في ملتقى نهري الغانج ويامونا، في أكثر الأيام قداسة في مهرجا كومبه.

ويعتبر المهرجان أحد أهم التقاليد الروحية في التقويم الديني الهندوسي، ويستحم الحجاج في النهر معتقدين أنه ينقيهم من خطاياهم.

ويتوقع المنظمون أن يصل حوالي 120 مليون حاج هندوسي على برياغراج خلال 48 يوما، بدأت يوم 15 يناير.

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ورصدت الحكومة الهندية مبلغ 650 مليون دولار أمريكي، على أمل استمالة الحجاج قبيل الانتخابات العامة التي ستجري هذا العام.

وتُنفق هذه الأموال على توفير الطعام للحجاج وحاجاتهم اليومية، فقد تم بناء جسور مؤقتة وخيام تتسع كل منها لآلاف الحجاج في آن معا، بالإضافة إلى حوالي 600 مطبخ كبير، وحوالي 100 ألف مرحاض متنقل.

ويقام هذا المهرجان بشكل دوري كل 3 سنوات، في واحدة من 4 مدن موجودة على طول الأنهار المقدسة في الهند.

وللمهرجان جذور تاريخية، مستمدة من قصة هندوسية تقول إن الإله فيشنو قد انتزع وعاء ذهبيا يحتوي على رحيق الخلود من الشياطين، في معركة استمرت 12 يوما، وسقطت منه 4 قطرات على الأرض في مدن هي برياغراج، هاريدوار، عوجين، وناسيك.