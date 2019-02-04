نصر الله: على الحكومة الجديدة مكافحة الفساد

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين إن الحزب لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة، وإن وزير الصحة الجديد مقرب من حزب الله المدعوم من إيران لكن ليس عضوا في الحزب.

وحصل حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة على ثلاثة مقاعد في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تشكلت الاسبوع الماضي بعد اشهر من المشاحنات السياسية. واختار حزب الله جميل جبق وزيرا للصحة، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتولى فيها وزارة ذات ميزانية كبيرة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طالبت الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع الماضي بضمان عدم ذهاب موارد الحكومة لدعم حزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة ارهابية.

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ويشير اضطلاع حزب الله بدور أكبر في الحكومة إلى تنامي الرغبة لديه في تشكيل شؤون الدولة بعد النفوذ العسكري الذي اكتسبه من الحرب الأهلية في سوريا. واستهدفت الولايات المتحدة حزب الله بعقوبات جديدة في إطار استراتيجيتها لمواجهة طهران. وقال نصر الله إن الحزب اختار وزيرا للصحة مقربا من الحزب وليس عضو فيه حتى تتسنى له حرية الحركة والسفر والاتصال. وأَضاف "بالفعل اخونا الدكتور جميل وزيرا ليس حزبيا ولم يعمل في تشكيلات حزب الله. طبعا هو أخ وصديق ومقرب وموثوق ومتدين وموضع ثقة وكفوء إن شاء الله ونعلق على تحمله المسؤولية آمالا كبيرا لكن هو شخصية ومقربة وليس حزبيا".

وذكر أن اموال الوزارة هي اموال الدولة واموال الشعب "ولا يجوز شرعا التصرف في اموال الدولة خارج اطار ما يسمح به القانون."

وقال نصر الله إن الأولوية الأولى للحكومة الجديدة يجب أن تكون مكافحة الفساد والهدر المالي مشيرا الى انه يوجد اجماع على "وجود خطر اقتصادي ومالي".

وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري المدعوم من الغرب بإصلاحات جريئة تحتاجها البلاد بدون تأخير لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المثقلة بالديون.