البابا فرنسيس يدعو للإمارات في صلاته

دعا البابا فرنسيس لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في صلواته وتمنى أن تعمهم "النعم الإلهية والسلام والتضامن الحميم."

وقع فرنسيس في كتاب الزوار اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأبو ظبي، حيث عقد محادثات مغلقة مع ولي عهد الإمارات القوي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

كتب فرانسيس كلمات موجزة بالإنجليزية جاء فيها "أعرب عن امتناني لترحيبكم الحار وكرم ضيافتهم."

احتفالات بوصول البابا

وفور وصوله إلى القصر الرئاسي في أبو ظبي، دوت طلقات المدافع الاحتفالية وحلقت طائرة عسكرية مصدرة الدخان الأصفر والأبيض الذي يرمز لعلم الكرسي الرسولي.

ورافق حراس يمتطون خيولا سيارة صغيرة تقل فرانسيس والتي كانت تقترب من القصر، حيث كانت في استقباله فرقة موسيقية تضم مزمار القربة، في المبنى المهيب ذي القبة في أبو ظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد العاصمة في استقبال فرانسيس، قبل اصطحابه للقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث عانق البابا شيخ الأزهر لدى لقائهما.

الحدث البارز في زيارة فرانسيس يأتي بعد ظهر الاثنين، عندما يلتقي بمجموعة من شيوخ المسلمين على انفراد ثم يلقي كلمة أمام زعماء دينيين عن التسامح الديني في منطقة مسلمة معروفة بقيودها المفروضة على الحرية الدينية.

وتنتهي جولته التي تستغرق 40 ساعة إلى أبو ظبي الثلاثاء بأول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية، من المتوقع ان يحضره نحو 135 ألف شخص في صلاة لم يسبق لها مثيل في البلاد.

وتأتي زيارة بابا الفاتيكان بعد ساعات فقط من إعلان أقوى إدانة له حتى الآن للحرب في اليمن التي تضطلع دولة الإمارات بدور عسكري بارز فيها.

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وقبيل مغادرته متوجها إلى أبو ظبي، قال البابا في عظته المعتادة يوم الأحد في مدينة الفاتيكان إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق بالغ. وحث كل الأطراف على تنفيذ اتفاقية سلام والمساعدة في توصيل المساعدات إلى ملايين الجوعى.