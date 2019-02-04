قوات سوريا الديمقراطية تعتقل جهاديا ألمانيا

أعلن مقاتلون سوريون مدعومون من الولايات المتحدة عن اعتقال ثلاثة أعضاء أجانب في تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، بينهم جهادي ألماني.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، الإثنين، أنها اعتقلت مواطنا ألمانيا، تبنى اسما جهاديا مستعارا، في أول فبراير/شباط الجاري، وأضافت أنها اعتقلت أيضا سعوديا ومصريا.

واستولت قوات سوريا الديمقراطية على مناطق واسعة من تنظيم الدولة شرقي سوريا بدعم عسكري أمريكي.

وتحتجز القوات التي يقودها الأكراد أكثر من 700 مقاتل غير سوري من أكثر من 40 دولة، وعاد القليل منهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت قوات سوريا الديمقارطية قالت في وقت سابق أنها تحارب في تنظيم داعش في اخر معاقله.

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واستولت القوات على معظم المنطقة التي سبق لداعش السيطرة عليها شرق نهر الفرات، وأصبح المتطرفون الآن يسيطرون على قريتين فقط. وفر أكثر من 20 ألف مدني من المنطقة التي تسيطر عليها داعش، بينما استسلم مئات من المسلحين منذ بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها في 10 سبتمبر- أيلول.

ومن المرجح أن يخسر المتطرفون المناطق التي يسيطرون عليها في دير الزور خلال الأسابيع القليلة القادمة في الوقت الذي يواصل فيه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية هجومهم، تحت غطاء الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.