شاهد: ارتفاع عدد قتلى انهيار سد فالي في البرازيل إلى 134

ذكر فريق إنقاذ في بيان يوم الاثنين أن عدد قتلى كارثة انهيار سد تشغله شركة فالي للتعدين في البرازيل ارتفع إلى 134 وأن عدد من لا يزالون في عداد المفقودين يبلغ 199 شخصا.

وكان رئيس شركة فالي قد أعلن يوم 25 يناير عن فقد ثلثا عمال كانوا موجودين في منجم برازيلي للحديد وعددهم 300 تقريبا بعد اجتياح سيل من الأوحال مطعم المنجم وقت تناول الغداء نتيجة انهيار سد.

فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي البرازيلية للتعدين التي تملك هذا المنجم، قال:"إن طاقة السد الواقع بولاية ميناس غيرايس كانت تبلغ مليوني متر مكعب وإنه كان يجري وقف تشغيله. وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد سبب انهيار السد".

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ويم 27 يناير، أوقف رجال الإنقاذ البحث عن مئات المفقودين، مع الإعلان عن مخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت بحر من الأوحال بعد انهيار سد لحجز المخلفات بمنجم للحديد تملكه شركة فالي مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا.

وانهار السد يوم الجمعة مطلقا سيلا من نفايات التعدين التي اجتاحت منشآت فالي واخترقت بلدة قريبة مما تسبب في دمار امتد لأميال.

وهاجم أفيمار دي ميلو بارسيلوس رئيس بلدية برومادينهو شركة فالي ووصفها بأنها "مهملة وغير كفء" وأنحى باللوم عليها في هذه المأساة وعلى ولاية ميناس جيرايس لضعف الرقابة. وتوعد بتغريم الشركة 26.5 مليون دولار.

وقال شيفارتسمان في مقابلة تلفزيونية إن الكارثة وقعت حتى بعد أن التزمت الشركة بإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء.