شاهد.. اقتراب محاكمة تاجر المخدرات "إل تشابو" من نهايتها

تقترب محاكمة تاجر المخدرات خواكين غوزمان والملقب ب ال تشابو من نهايتها، حيث من المقرر أن يبدأ المحلفون يوم الاثنين مداولاتهم، بعد 11 أسبوعا من الاستماع للشهادات، وعرض الأدلة.

ومن بين الشهود شركاء سابقين لغوزمان، والذين تحدثوا عن دفع رشاوي ضخمة لمسؤولين رفيعي المستوى.

إل تشابو بارون المخدرات

أحد الشهود أكد أن اتحاد "سينالوا" وهو اسم عصابة غوزمان، دفع عشرة ملايين دولار، مرتين، لقائد كبير في الشرطة الاتحادية المكسيكية، كما قال آخر إن رئيس الأمن الفيدرالي السابق، في المكسيك حصل على مكافأة مقدرها 6 ملايين، كما حصل جنرال ثالث على 100 ألف دولار.

وأكد شهود أن غوزمان حصل على حراسة من الشرطة، بعد هروبه من السجن، كما أشاروا إلى أن سياسيين طلبوا منه تهريب 100 طن من الكوكايين في ناقلة نفط.

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غوزمان، وهو زعيم كارتل يهرب أطنانا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وفي المحاكمة أوضحت الشهادات مدى الفساد المنتشر في الدولة، واعتمد ممثلو الادعاء على المكالمات الهاتفية المعترضة والرسائل النصية لبناء قضيتهم.

محامو غوزمان أكدوا أنه ليس الرئيس الحقيقي للكارتل، وأن الزعيم مازال طليقا في المكسيك، محميا بمبالغ الرشاوى التي يدفعها، ووصفوا المحاكمة بغير العادلة.

اعتقال غوزمان في العام 2014، كان نتيجة عملية مشتركة بين السلطات الأمريكية والمكسيكية، بعد أن هرب من سجنه عدة مرات.