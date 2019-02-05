بعد تغيير اسمها...اليونان تصادق على عضوية مقدونيا في "الناتو"

بعد الاتفاق التاريخي بين اليونان ومقدونيا من أجل تغيير إسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"

بات من المقرر أن تصادق اليونان على اتفاق انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع.

ويخطط أعضاء الحلف البالغ عددهم 29 عضوا، غدا الأربعاء، لتوقيع بروتوكول انضمام مقدونيا، والذي يجب أن يصادق عليه كل بلد على حدة قبل أن يصبح ساريا.

وفي أثينا قال رئيس البرلمان اليوناني نيكوس فوتيس إن مشروع قانون المصادقة على الاتفاق سيقدم يوم الخميس وسيصوت عليه الجمعة.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس في اليونان شبح الانهيار بسبب الاتفاقية التي تغير بموجبها الدولة المجاورة اسمها إلى مقدونيا الشمالية قبل أن يتم الانتهاء من الانضمام إلى الناتو.

ومنعت اليونان عضوية مقدونيا في الناتو لعقد من الزمان بسبب خلاف حول اسم مقدونيا.

و عُرفت"جمهورية مقدونيا" بعد الحرب العالمية الثانية كواحدة من الجمهوريات اليوغسلافية الستة إلى أن تفكك هذا "الاتحاد" في العام 1991.

وتمكنت مقدونيا من المغادرة دون حرب كما كان حصل مع الجمهوريات اليوغسلافية السابقة سلوفينيا والبوسنة وكوسوفو وكرواتيا التي خاضت حروباً على جبهات مختلفة.

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ودخلت مقدونيا في حرب أهلية في العام 2001، إلا أن تلك الحرب قد وضعت أوزارها بتدخل دولي، فيما واصلت مقدونيا نزاعاً دبلوماسياً مع اليونان التي جرّدتها من اسم "مقدونيا"، ولم تقبل بها في الأمم المتحدة إلا تحت اسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة".

كما حرم هذا النزاع سكوبيه من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي وحلف الأطلسي أسوةً بسلوفينيا وكرواتيا سابقا.