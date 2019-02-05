مقاضاة المغنية أريانا غراندى بسبب أغنية "الله امرأة"

تقدم فنان من لاس فيغاس بدعوى قضائية ضد المغنية الأمريكية أريانا غراندى بسبب أغنيتها الشهيرة "الله امرأة".

ويزعم فلاديمير كوش أن صورة لوجه امرأة داخل ضوء شمعة تظهر في الفيديو تتطابق مع إحدى اللوحات التي رسمها وحفظ حقوق بيعها عامي 1999 و2000.

ولم يرد ممثلو غراندى على اتهامات كوش حتى الآن بينما يسعى الفنان للحصول على تعويض مادي لم يكشف عن قيمته بالإضافة إلى حذف الفيديو من على الإنترنت.

وتشمل الدعوى القضائية مجموعة يونيفرسال للموسيقى المنتجة للأغنية ومخرج الفيديو ومنتجه وشركة إنتاج الفيديو.

وحقق الفيديو أكثر من 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ إصداره في شهر يوليو-تموز العام الماضي.

وواجهت غراندي دعوى قضائية مماثلة عام 2016 بعدما زعم كاتب للأغاني تشابه أغنيتها "مرة أخرى أخيرة" بقصيده كتبها عام 2014.

إقرأ أيضاً:

السلطات الأمريكية تعتقل مغني الراب 21 سافيدج وتسعى لترحيله

إخلاء سبيل المغني الأميركي كريس براون بعد اعتقاله بتهمة الإغتصاب

شاهد: مغني أفغاني نسخة طبق الأصل عن ترودو