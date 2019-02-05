شاهد: كيف يحتفل الصينيون بدخول السنة القمرية الجديدة

توافد الآلاف إلى معبد وايت كلاود في بكين يوم الثلاثاء، للصلاة والدعاء من أجل دوام الصحة وزيادة الثروة، في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة.

ومن عادات الصينيين في هذه السنة، أن يشعلوا البخور، وأن يكتبوا صلواتهم على أشرطة حمراء، كما يرمون نقودا معدنية على صولجان معلق تحت جسر عند مدخل المعبد، وهي عادات يُعتقد أنها تجلب الحظ السعيد.

أحد الزوار قال إنه شعر بأن روح السنة القمرية قد تضاءلت خلال السنوات الماضية، وقالت أخرى بأنها صلت للحصول على درجات عالية في امتحاناتها.

كما تعرف السنة القمرية باسم عيد الربيع، حيث تتزامن مع موسم الحراثة والحصاد.