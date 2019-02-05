زوج أول وزيرة إيطالية من أصل إفريقي يعتزم الترشح لانتخابات مع حزب معاد للمهاجرين

قرر زوج أول وزيرة إيطالية من أصل إفريقي الترشح للانتخابات المحلية الإيطالية، مع حزب رابطة الشمال المعادي للمهاجرين، الذي وصف الوزيرة في وقت ما "بإنسان الغاب" (أحد أنواع القردة).

وقال دومينيكو غريسبيني إنه سيترشح مع حزب رابطة الشمال، لمنصب وزير للداخلية في حكومة رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، خلال الانتخابات المحلية المقبلة في منطقة كاستال فرانكو إيميليا القريبة من مودينا.

من جانبها قالت وزيرة الاندماج السابقة سيسيل كيانغي، وهي من الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) إن ارتباطها من زوجها انتهى، لأنها تتفهم حالة الفزع التي ستتملك بكل شخص، بمن فيهم أولئك المنتمين لرابطة الشمال، على حد تعبيرها.

وكان السيناتور روبرتو كالديرولي من حزب رابطة الشمال أدانته محكمة في مدينة برغامو شمال البلاد الشهر الماضي، بسبب وصفه الوزيرة "بإنسان الغاب" سنة 2013.

وسيسيل كيانغي هي طبيبة من أصل كونغولي قبل أن تتولى الوزارة، وقد شغلت المنصب في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق انريكو ليتا سنتي 2013 و 2014.

وقضت المحكمة بأن العنصرية عامل مضايقة خطير، وقضى الحكم الابتدائي بسجن كالديرولي لمدة 18 شهرا. لكن الحكم في إيطاليا لا يعد نهائيا إلى أن تتم عليات الاستئناف، ومدة السجن لسنتين يتم تعليقها عادة. ولم تتقدم كيانغي أمام القضاء بالصفة المدنية، ولن تتقاضى تعويضات.

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